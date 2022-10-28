Александр Моор отправил батальону «Ермак» продукты и лекарства. Фото: Скриншот с видео

Александр Моор отправил батальону «Ермак» продукты и лекарства, а еще инструменты и стройматериалы. Об этом губернатор Тюменской области сообщил в социальных сетях.

Губернатор направил в месторасположение батальона представителя региона. По словам Моора, он решил это сделать сразу же после того, как в интернете появился ролик с жалобами мобилизованных граждан: «Поручил разобраться на месте с тем, где правда, а где вымысел».

– Вообще хочу сказать, что мы любые мероприятия на территории новых регионов нашей страны стараемся не анонсировать, чтобы не подвергать людей лишнему риску. Информацию даем постфактум, когда все выехали в безопасную зону, – отметил губернатор.