В Тюмени мужчин обзванивает бот с требованием явиться в военкомат. Фото: Архив "КП"

В Тюмени мужчин обзванивает бот с требованием явиться в военкомат. Об этом рассказали сами местные жители в социальных сетях.

«Звонит номер (подписан как Тюменская область), говорит робот, мол, явиться к пункту сбора (не помню улицу, куда там надо). Факт в том, что ни комиссию военную, ничего не проходил для этого. Повестку не получал. Как реагировать на такие звонки. Пробил номер – пишет реклама, спам, игнор», – такое сообщение появилось в одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте».

Один из мужчин подтвердил, что такой обзвон действительно имеет место быть: «Мне сегодня тоже позвонили в 8.20 и сказали явиться в ДКЖ с теплыми вещами с 9 до 15 часов». Другому звонили аж четыре раза за день.

«Очевидно же, что спам»; «Может, друзья так пошутили? Сейчас постоянно мелькает, мол, пранкани друга звонком из военкомата», – предполагают горожане.

Меж тем стоит напомнить, что в военкомат нужно идти только тогда, как вам лично в руки вручили повестку, причем под роспись.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени открыли социальную гостиную для семей мобилизованных. Такие пространства появятся во всех муниципалитетах региона.

Здесь семью встретят педагог и психолог. Они узнают проблемы и потребности людей, после чего в центр приедут нужные специалисты – по кредитам, налогам, допобразованию и другие. После назначается ответственный за работу с семьей.