21 рабочее место появится благодаря открытию нового четырехзвездочного отеля в Тобольске Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

В исторической части Тобольска, неподалеку от кремля, в первом квартале 2023 года откроется новый четырехзвездочный отель. Как сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, новый инвестпроект реализует компания «Уффици», которая создаст 21 новое рабочее место для населения.

В гостинице запланировано 45 номеров разных категорий и ресторан на 120 посадочных мест. Благодаря целевому займу, который выдали власти, инвестор сможет реализовать запланированный проект. Сейчас в здании выполнены инженерные и геологические изыскания, разработана проектно-сметная документация, проведена экспертиза проекта, получено разрешение на строительство. Проект согласован на архитектурно-градостроительном совете Тобольска.

Для будущего гостиничного комплекса уже возвели пять этажей. Специалисты покрасили фасады и начали работы по благоустройству территории. По мнению инвестора и руководителя компании Татьяны Якуниной, проект по развитию туристического потенциала будет востребован.

– Тобольск как историческую столицу Сибири сегодня посещает много гостей, и им нужно организовать в городе комфортное пребывание. А ещё новый четырехзвездочный отель решит задачу по повышению уровня сервиса в сфере гостиничного бизнеса и увеличит номерной фонд Тобольска, – отметила Татьяна Якунина.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», первый корпус гостиницы «Георгиевская» открыт в 2009 году. Сейчас 70 номеров на 88 мест принимают гостей из разных уголков страны. Средняя загрузка гостиницы 1 000 – 1 300 посетителей в месяц.