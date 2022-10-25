В Тюмени открыли социальную гостиную для семей мобилизованных. Фото: скриншот с видео

В Тюмени открыли социальную гостиную для семей мобилизованных. Такие пространства появятся во всех муниципалитетах региона.

Здесь семью встретит педагог и психолог. Он узнает проблемы и потребности людей, после чего в центр приедут нужные специалисты – по кредитам, налогам, допобразованию и другие. После назначается ответственный за работу с семьей.

По словам руководителя регионального центра «Семья» Елены Перминовой, где как раз расположатся такие центры, специалисты могут решать проблемы вместе с семьей: «Мы предложили новый вариант пространства с неформальной, дружественной атмосферой».

Представители муниципальных образований региона уже прошли обучение по формированию команд специалистов в социальных гостиных во время семинара-практикума.