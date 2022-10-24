Юморист из Тюмени снялся в новом сезоне сериала «Девушки с Макаровым». Фото - Иван Филиппов.

Житель Тюмени Иван Филиппов, являющийся известным комиком, снялся в новом сезоне сериала «Девушки с Макаровым». Он уже более 16 лет веселит поклонников со сцены.

В новом сезоне зрители снова увидят брутального оперативника Павла Макарова и его четырех подопечных – лейтенанток Синицкую, Туркину, Попову и Вербу. Они продолжат бороться с преступностью на улицах столицы и разбираться со своей личной жизнью. Конечно, всё это с юмором.

Уже сегодня, 24 октября, в 21.00 на телеканале ТНТ покажут два новых эпизода третьего сезона комедийного сериала. Сезон начнется с романтической сцены между Макаровым и хакершей Валерией Крапивиной, героиней Натальи Бардо.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что актёр из Тюменской области, заслуженный артист России Сергей Фёдоров снялся в сериале «Исправление и наказание», который выйдет на телеканале ТНТ. Это комедия о перевоспитании богатой семьи весьма необычными методами, в которой поучаствовали такие известные актеры, как Тимофей Трибунцев, Анна Михалкова и Борис Каморзин.