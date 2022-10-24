В Тюменской области девочка сломала руку в детсаду. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области воспитанница детского сада «Ак каен» (это подразделение Новоатьяловской школы) девочка сломала руку в детсаду. Образовательное учреждение выплатит 100 тысяч рублей за травму девочки.

Инцидент произошел в марте 2022 года. В один из дней шестилетняя ялуторовчанка спрыгнула с расположенного вертикально спортивного мата и получила травму – закрытый перелом костей правого предплечья со смещением. Директору внесли представление об устранении нарушений закона.

– Воспитателю и заместителю директора по дошкольному образованию объявлены замечания. Образовательная организация не обеспечила безопасные условия обучения и воспитания, – уточнили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что моральный вред в 50 тысяч рублей выплатил детский сад родителям малыша, который сломал во время прогулки ножку. Инцидент произошел в одном из населенных пунктов Уватского района.

Малыш играл на площадке без присмотра воспитателя, поскользнулся и упал с металлической лестницы. В результате получил закрытый перелом. В больницу ребенка привела мать, которой воспитатели сообщили о случившемся только вечером, когда она забирала ребенка.