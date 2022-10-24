Тюменка ответила на избиение супругом ударом ножа в живот. Фото: архив "КП"

В Казанском районе осудили Шынар С., которая пырнула ножом собственного мужа. Женщине дали условно 3 года тюрьмы.

Инцидент произошел 3 июня. В этот день сельчанка выпивала дома с супругом. Они поссорились, мужчина стал бить ее кулаком по голове. На ее просьбы прекратить бесчинство он не реагировал.

– Испугавшись, что тот снова будет ее бить, женщина взяла на кухне нож и ушла с ним в комнату. После продолжения супругом скандала она не выдержала и ударила один раз ножом ему в живот. После убежала к соседу и рассказала о случившемся, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

На суде каждый раскаялся в произошедшем. Мужчина заявил, что он начал скандал, и всю вину взял на себя. От наказания, хоть и условного, его супругу это не уберегло. Кстати, о ней все отзываются хорошо, она не судима, ее никогда ни за что не штрафовали.