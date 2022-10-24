На улице Мельникайте в Тюмени на ходу загорелся автомобиль. Фото: скриншот с видео

На улице Мельникайте в Тюмени сегодня, 24 октября, в восемь часов утра на ходу загорелся автомобиль «Мазда». К счастью, никто не пострадал.

Как стало известно, у легковушки полыхнула передняя часть. На место происшествия тут же вызвали спасателей. Прибыло две единицы техники и шесть человек личного состава МЧС. Огонь удалось усмирить быстро. В настоящее время выясняются причины возгорания.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на улице Валерии Гнаровской (у ТРЦ «Фаворит») в Тюмени сгорел автомобиль Ford Explorer. В социальных сетях появились фотографии с места происшествия.

– Информация о пожаре поступила в дежурную часть в 11.12. Предварительно известно, что пострадавших в результате ЧП нет, – рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.