В Тюмени во время драки мужчине сломали челюсть. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию обратился медик. Он сообщил, что к ним поступил 33-летний мужчина с переломом челюсти.

Участковый выяснил, что травму пострадавший получил в ходе драки. Полицейский задержал подозреваемого – ранее судимого тюменца 1987 года рождения. Тот признался в содеянном и рассказал, что у него с потерпевшим завязалась ссора, которая потом переросла в драку.

– Злоумышленник стал бить руками оппонента, что привело к перелому нижней челюсти, – отметили в пресс-службе регионального управления МВД.

В настоящее время следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года. Фигурант отпущен под подписку о невыезде.