В Тюмени 18-летний мошенник украл у семи пенсионеров два миллиона рублей

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Уголовное дело по факту мошенничества возбуждено в отношении 18-летнего юноши, который подозревается в серии преступлений, которые он совершил в Тюмени. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, молодого человека задержали сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром».

Преступную «карьеру» парень начал в апреле 2022 года, выполняя роль курьера в криминальной цепочке. Злоумышленники работали по традиционной схеме: звонили пенсионерам, говорили им, что их родственник попал в ДТП. Чтобы предотвратить в отношении него уголовное преследование, родственнику «требуется» финансовая помощь.

Тюменец забирал деньги у обманутых пенсионеров и оставлял себе 10% от выручки. Суммы варьировались от 70 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. В общей сложности тюменские пенсионеры «обогатили» мошенников на 2 миллиона рублей. Причастность юноши установлена к семи преступлениям в отношении пенсионеров, самому пожилому из которых 86 лет.

Сейчас полиция проверяет подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.