В Тюменской области проект по информатизации здравоохранения сократит время на формирование заказа пациента Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области активно развивается региональный проект по информатизации здравоохранения в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Как сообщили в пресс-службе регионального депздрава, в городской поликлинике №3 информатизируют процесс проведения лабораторных исследований. Протестировав процедуру забора биоматериала, в медучреждении нашли несколько «западающих» организационных моментов, включая утерю пациентами бумажных направлений и увеличение площади для хранения отработанных бланков.

Когда медики убрали из оборота бумажные направления, процесс для пациента ускорился. Медики сократили время формирования заказа для лабораторного исследования на одного пациента, да и средств на выброс бланков теперь требуется меньше.

По словам заместителя главного врача, руководителя проекта Кристины Семеновой, внедрение проекта стало возможным благодаря технологии бережливого производства.

- Практика подтвердила достижение намеченных целей: повысился контроль за назначенным объемом исследований; исключена потеря бланков направлений пациентами и их повторная выписка. Надеемся, что результаты проекта будут тиражироваться в других медицинских организациях, - отметила Кристина Семенова.

По мнению авторов, проект позволит увеличить эффективность основных показателей работы. Например, сейчас формирование заказа на одного пациента уходит 180 секунд, включая идентификацию личности, определение количества пробирок, штрихкодирование, ручную маркировку, забор материала, обработку рук и рабочего места и проведение электронного заказа в электронной системе. После реализации проекта время сократится, как минимум, до 110 секунд.