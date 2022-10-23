Мужчинам Тюмени рассказали, какие обследования нужно проходить каждый год. Фото: Архив "КП"

Мужчинам Тюмени рассказали, какие обследования нужно проходить каждый год. Пройти минимальный чек-ап, который позволит не пропустить тревожные звоночки организма, совсем несложно, уверяют специалисты.

– Профилактический осмотр следует проходить раз в год. Можно пройти анкетирование, измерить артериальное давление, сатурацию и частоту сердечных сокращений. Во всех случаях собирается анамнез, жалобы на момент осмотра. Мужчинам обязательно осматривают кожные покровы, молочные железы, все видимые слизистых оболочек и половые органы, – сообщила заведующая отделением профилактики городской поликлиники № 8 Анастасия Гук.

Кроме того, поводится исследование на предмет изменений предстательной железы, выдаются направления на исследования наличия или отсутствия ВИЧ-инфекции и сифилиса, выполняется исследование ПСА (маркер рака предстательной железы) и делается флюорография, передает «Тюменская область сегодня».