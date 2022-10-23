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Здоровье23 октября 2022 10:26

Мужчинам Тюмени рассказали, какие обследования нужно проходить каждый год

Пройти минимальный чек-ап, который позволит не пропустить тревожные звоночки организма, совсем несложно, уверяют специалисты
Денис Михайлов
Мужчинам Тюмени рассказали, какие обследования нужно проходить каждый год.

Мужчинам Тюмени рассказали, какие обследования нужно проходить каждый год.

Фото: Архив "КП"

Мужчинам Тюмени рассказали, какие обследования нужно проходить каждый год. Пройти минимальный чек-ап, который позволит не пропустить тревожные звоночки организма, совсем несложно, уверяют специалисты.

– Профилактический осмотр следует проходить раз в год. Можно пройти анкетирование, измерить артериальное давление, сатурацию и частоту сердечных сокращений. Во всех случаях собирается анамнез, жалобы на момент осмотра. Мужчинам обязательно осматривают кожные покровы, молочные железы, все видимые слизистых оболочек и половые органы, – сообщила заведующая отделением профилактики городской поликлиники № 8 Анастасия Гук.

Кроме того, поводится исследование на предмет изменений предстательной железы, выдаются направления на исследования наличия или отсутствия ВИЧ-инфекции и сифилиса, выполняется исследование ПСА (маркер рака предстательной железы) и делается флюорография, передает «Тюменская область сегодня».