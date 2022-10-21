В Тюмени 21 октября 2022 года коронавирусом заболели еще 207 человек, 1 умер. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 21 октября 2022 года увеличилось на 207 человек, 1 умер. Всего с начала пандемии ковид подхватил 246 351 человек.

По состоянию на 21 октября 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 413 и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 9,7%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 34 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах РФ.

Выздоровели за сутки 15 672 человека, это на 14,6% меньше в сравнении с 20 октября 2022 года. Выявлен 9 761 новый случай. Умерли за сутки 93 человека.