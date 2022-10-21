Жители Тюмени требуют вернуть на место остановку «Магазин Пышма». Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Жители Тюмени требуют вернуть на место остановку «Магазин Пышма». Она находится на улице Федюнинского. Вернее, находилась, пока ее не убрали.

«Делали летом благоустройство территории вокруг остановки и территории рядом с поликлиникой №5. Из-за этого убрали остановочный комплекс. Облагородили территорию, даже качели установили, и все бы прекрасно, однако уже месяц, а может и больше, как работы по благоустройству закончены, а остановку на место не вернули. Уже не лето, скоро начнутся дожди и мокрый снег, укрыться негде», – переживают горожане.

К слову, в городской администрации об этой проблеме знают давно. Она решается: «В настоящее время заключен муниципальный контракт на поставку автопавильона остановочного пункта «Магазин Пышма». Планируемый срок установки – 28 октября».

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тюменскому маршруту № 54 добавят три остановки. В схему движения маршрута, который курсирует от жилого комплекса «Звездный городок» до Рощинского кольца и обратно, включат остановочные пункты «Улица Троицкая», «Учхоз» (из города) и «Жилой район «Краснолесье».