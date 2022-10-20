Под Тюменью скопилась огромная 10-километровая пробка. Фото: c cайта 2ГИС

Под Тюменью скопилась огромная, 10-километровая пробка. У поселка Богандинский проводятся дорожные работы.

«Ремонт железнодорожного переезда, готовьтесь стоять около часа», – так комментируют водители происходящее.

«Что же там творится-то?»; «Куплю машину в начале очереди»; «Ковыряются еле-еле. Я опаздываю!» – такие сообщения появляются в сервисе «2ГИС».

По словам очевидцев, на трассе реверсивное движение. Автомобилисты предупреждают, что тем, кто планирует ехать в Ишим или Омск, лучше объехать через Ярково – Ялуторовск. Водители говорят, что некоторым удалось проехать участок за полтора часа.