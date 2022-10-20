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Происшествия20 октября 2022 5:49

В Тюмени парень побил мужчину, который не давал ему проехать во дворе

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до трех лет
Денис Михайлов
В Тюмени парень побил мужчину, который не давал ему проехать во дворе.

В Тюмени парень побил мужчину, который не давал ему проехать во дворе.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Тюмени поступило сообщение из больницы. К ним за помощью обратился 48-летний горожанин с травмами лица. Его побил парень, с которым он поругался из-за очередности проезда.

Полицейские задержали подозреваемого – безработного 20-летнего местного жителя. Он сообщил, что вечером пытался проехать на машине по одному из дворов на улице Парфенова. Навстречу ему выехал потерпевший, отказался пропускать его, вышел из машины и начал угрожать.

– Молодой человек вышел из автомобиля, агрессивный мужчина замахнулся на него рукой, но получил в ответ удар ладонью по лицу. После этого оппоненты разъехались, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В настоящее время сотрудниками отдела дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 3 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.