На тюменской акваферме увеличивают производство рыбы и развивают туристический бизнес Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

На семейной акваферме «Рыбное подворье» в селе Червишево, где выращивают стерлядь, форель и осетра, открылись два новых цеха по разведению мальков рыб. С 2018 года инвестиционным проектом занимается предприниматель Алексей Воронов, который увеличил число бассейнов с 17 до 60, а производственных цехов для выращивания ремонтно-маточного стада осетровых рыб – с 2 до 7. Дважды в год предприниматель закупает по 20 тысяч штук форели и по 15 тысяч штук стерляди.

– Ежедневный контроль уровня кислорода в воде и подготовка рыбы непосредственно к продаже – это лишь часть работы сотрудников аквафермы. Под каждый вид рыбы подбирается определенный, специальный, сбалансированный корм. Рыба питается по расписанию, в сутки уходит более 200 килограммов корма, – рассказал Алексей Воронов.

По словам управляющего Шамиля Магомадова, в марте 2022 года на акваферме получили первую икру стерляди, которой всего три года. И это рекордные показатели, учитывая, что стерлядь дает икру в диких условиях на 6-й год жизни. Так что в следующем году «Рыбное подворье» порадует тюменцев вкуснейшей черной икрой.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, сейчас предприниматель планирует замкнуть цикл, получить собственного малька от маточного стада, выйти на плановые мощности и увеличить продажи (1 тонна стерляди и 1,5 тысячи тонн форели каждый месяц).

Помимо выращивания рыбы предприниматель начинает развивать туристический бизнес. По подворью проводят экскурсии, и совсем скоро здесь появятся уютные беседки для развлечения и отдыха посетителей. На все про все у предпринимателя ушло уже 100 миллионов рублей, которые предоставили в том числе и власти.