В Тюмени водитель «Газели» сбил перебегавшую дорогу 9-летнюю девочку

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюмени в районе Лесобазы водитель «Газели» сбил 9-летнюю девочку. Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, наезд на школьницу произошел на улице Юбилейная, когда она решила перебежать дорогу.

- С одной стороны дороги находится перекресток со светофором, с другой - нерегулируемый пешеходный переход, но девочка выбрала место вне перехода. Предварительно, со слов водителя, она вышла из кустов, перелезла через ограждение и побежала через проезжю часть, не глядя вокруг, - прокомментировали в ведомстве.

После происшествия ребенка доставили в больницу для уточнения диагноза и оказания помощи.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

К сведению:

ГИБДД рекомендует родителям ежедневно напоминать детям о дорожной безопасности и объяснять, где можно переходить проезжую часть, а где нет.