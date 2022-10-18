Для семей мобилизованных из Тюмени готовят новые социальные меры поддержки. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Тюменские власти открыли горячую линию для семей мобилизованных. На номер телефона 8-800-201-41-41 можно звонить в любое время, чтобы обратиться с вопросом к психологу.

– Скоро откроем сеть центров поддержки семей мобилизованных. Туда можно будет прийти, пообщаться с психологами, юристами, волонтерами, специалистами по социальной работе и финансам. Они расскажут о полагающихся льготах и ответят на все вопросы, – сообщил в социальных сетях губернатор региона Александр Моор.

По словам главы области, он поручил проработать дополнительные социальные меры поддержки семей мобилизованных: «Подробности расскажу в ближайшее время. Людей одних не оставим, окажем необходимую помощь».