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Общество18 октября 2022 11:57

Для семей мобилизованных из Тюмени готовят новые социальные меры поддержки

На горячую линию можно звонить в любое время
Павел Посевин
Для семей мобилизованных из Тюмени готовят новые социальные меры поддержки.

Для семей мобилизованных из Тюмени готовят новые социальные меры поддержки.

Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Тюменские власти открыли горячую линию для семей мобилизованных. На номер телефона 8-800-201-41-41 можно звонить в любое время, чтобы обратиться с вопросом к психологу.

– Скоро откроем сеть центров поддержки семей мобилизованных. Туда можно будет прийти, пообщаться с психологами, юристами, волонтерами, специалистами по социальной работе и финансам. Они расскажут о полагающихся льготах и ответят на все вопросы, – сообщил в социальных сетях губернатор региона Александр Моор.

По словам главы области, он поручил проработать дополнительные социальные меры поддержки семей мобилизованных: «Подробности расскажу в ближайшее время. Людей одних не оставим, окажем необходимую помощь».