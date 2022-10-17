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Происшествия17 октября 2022 7:53

Под Тюменью мальчик, которого толкнули под машину, получил тяжелые травмы

Обстоятельства ДТП выясняются
Павел Посевин
Под Тюменью мальчик, которого толкнули под машину, получил тяжелые травмы.

Под Тюменью мальчик, которого толкнули под машину, получил тяжелые травмы.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Ермака в Ялуторовске в ДТП попал девятилетний мальчик. Оказалось, что его под машину толкнул сверстник.

– Пострадавший после толчка вылетел на дорогу и ударился в заднюю дверь проезжающего «Ниссана». Школьник получил тяжелые травмы, его госпитализировали, – рассказали подробности инцидента в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Еще одного ученика сбили в Тобольске на улице, но тут он виноват сам. 11-летний мальчик перебегал на красный свет регулируемый пешеходный переход, когда его сбил 65-летний водитель «Лады». У ребенка ушибы.

Всего же в Тюменской области в минувшие выходные дни произошло 20 дорожно-транспортных происшествий. В них погиб один человек, 21 ранен, в том числе трое детей. 4 аварии спровоцировали пьяные водители, 2 ДТП произошли на федеральных автодорогах.