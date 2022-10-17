Под Тюменью мальчик, которого толкнули под машину, получил тяжелые травмы. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Ермака в Ялуторовске в ДТП попал девятилетний мальчик. Оказалось, что его под машину толкнул сверстник.

– Пострадавший после толчка вылетел на дорогу и ударился в заднюю дверь проезжающего «Ниссана». Школьник получил тяжелые травмы, его госпитализировали, – рассказали подробности инцидента в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Еще одного ученика сбили в Тобольске на улице, но тут он виноват сам. 11-летний мальчик перебегал на красный свет регулируемый пешеходный переход, когда его сбил 65-летний водитель «Лады». У ребенка ушибы.

Всего же в Тюменской области в минувшие выходные дни произошло 20 дорожно-транспортных происшествий. В них погиб один человек, 21 ранен, в том числе трое детей. 4 аварии спровоцировали пьяные водители, 2 ДТП произошли на федеральных автодорогах.