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Общество17 октября 2022 6:39

Жители Тюмени могут получить субсидии на оплату услуг ЖКХ

Об этом сообщает городская администрация
Денис Михайлов
Жители Тюмени могут получить субсидии на оплату услуг ЖКХ.

Жители Тюмени могут получить субсидии на оплату услуг ЖКХ.

Фото: Тюмень - наш дом

Жители Тюмени могут оформить субсидию на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ. Об этом сообщает городская администрация.

– Получить ее могут граждане России, которые по закону владеют помещением, имеют в нем постоянную регистрацию. Также у них не должно быть задолженности. А расходы на оплату ЖКУ в пределах региональных стандартов не должны превышать 20% от совокупного дохода семьи, – объяснили в ведомстве.

Для оформления субсидии с заявлением и необходимыми документами можно обратиться в любой из абонентских пунктов ТРИЦ или МФЦ, направить их по почте (за исключением МФЦ) или подать в форме электронного документа с использованием федерального или регионального портала госуслуг.

Консультацию по вопросам предоставления субсидии можно получить по телефону (3452) 39-34-74 (в меню выбрать «8», затем «1»).