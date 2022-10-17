Жители Тюмени могут получить субсидии на оплату услуг ЖКХ. Фото: Тюмень - наш дом

Жители Тюмени могут оформить субсидию на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ. Об этом сообщает городская администрация.

– Получить ее могут граждане России, которые по закону владеют помещением, имеют в нем постоянную регистрацию. Также у них не должно быть задолженности. А расходы на оплату ЖКУ в пределах региональных стандартов не должны превышать 20% от совокупного дохода семьи, – объяснили в ведомстве.

Для оформления субсидии с заявлением и необходимыми документами можно обратиться в любой из абонентских пунктов ТРИЦ или МФЦ, направить их по почте (за исключением МФЦ) или подать в форме электронного документа с использованием федерального или регионального портала госуслуг.

Консультацию по вопросам предоставления субсидии можно получить по телефону (3452) 39-34-74 (в меню выбрать «8», затем «1»).