В Тюмени детей-инвалидов учат общаться в коллективе с помощью программы «Родник сказочный»

Фото: АУ СОН ТО "ОРЦ "Родник"

Пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов стартовал этим летом в областном реабилитационном центре «Родник». Например, социокультурная реабилитация помогает детям-инвалидам и их семьям поддержать социальные взаимосвязи, общаться в коллективе и расширить творческий потенциал ребенка.

Для достижения целей в центре проводят разные культурные и досуговые мероприятия, включая театральные постановки, концерты, танцевальные и музыкальные вечера, занятия прикладным искусством в творческих мастерских. К примеру, курс специалиста по социальной реабилитации Галины Огорелковой стартует с практического занятия «Знакомимся, играя». Благодаря театрализованным играм ребята устанавливают отношения друг с другом, родителями и педагогом.

А вот театрализованная программа «Родник сказочный» превращает детишек в сказочных персонажей. Ребята учат их движения, речь и звукоподражание, что помогают адаптировать к жизни ребенка-инвалида и повысить его социальную активность.