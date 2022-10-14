Тюменским бойцам, отправляющимся на фронт, будут дарить памятные монеты и открытки с пожеланиями Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Памятную монету в символический долг будут давать каждому бойцу, кто отправится на защиту Родины. О старте новой традиции в регионе в своем телеграм-канале рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор. По его словам, это необходимо для того, чтобы «вера в силу, в мужество и непобедимость воинов-сибиряков передавалась и им».

- Если человек берет что-то в долг, то дело чести во что бы то ни стало этот долг вернуть. Когда-то так делали наши предки, отправляя мужчин на ратное дело, давали им монеты. Мужчины брали обязательство вернуться домой и долг отдать. Сегодня на площади отдал первую монету выступавшему со мной мобилизованному лейтенанту Владимиру, - написал губернатор в социальной сети.

Патриотическая акция на Цветном бульваре Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Кроме монеты, в конверте, которые будут давать бойцам, будут лежать открытки. На каждой из них есть место для добрых пожеланий воинам.

Напомним, акция стартовала сегодня, 14 октября, во время патриотической акции «Своих не бросаем» на Цветном бульваре. По оценкам журналистов, на нее собрались более 9 тысяч человек.