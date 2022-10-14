Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 октября 2022 11:08

Жителя Тюмени оштрафовали за песню о полицейских

Мужчина разместил ее в соцсети «ВКонтакте»
Евгений Значковский
Жителя Тюмени оштрафовали за песню о полицейских.

Жителя Тюмени оштрафовали за песню о полицейских.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени мужчину оштрафовали за экстремистское высказывание в социальной сети. Его привлекли к ответственности за возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека.

– Местный житель разместил на личной странице в соцсети «ВКонтакте» свою песню. Ее текст содержит оскорбления в адрес силовиков, а также утверждения о возможных противоправных действиях полицейских. Это расценивается как нарушение правопорядка, дестабилизирующего гражданское общество, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что текст подвергся комплексному психолого-лингвистическому исследованию. По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ. За такое нарушение грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.