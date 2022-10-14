Жителя Тюмени оштрафовали за песню о полицейских. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени мужчину оштрафовали за экстремистское высказывание в социальной сети. Его привлекли к ответственности за возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека.

– Местный житель разместил на личной странице в соцсети «ВКонтакте» свою песню. Ее текст содержит оскорбления в адрес силовиков, а также утверждения о возможных противоправных действиях полицейских. Это расценивается как нарушение правопорядка, дестабилизирующего гражданское общество, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что текст подвергся комплексному психолого-лингвистическому исследованию. По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ. За такое нарушение грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.