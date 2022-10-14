В Тюмени 14 октября 2022 года коронавирусом заболели еще 290 человек, 1 умер. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 октября 2022 года увеличилось на 290, 1 умер. Всего с начала пандемии ковид подхватили 244 790 человек.

По состоянию на 14 октября 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 750 человек, снизившись в сравнении с предшествующими сутками на 4,1%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 33 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 43 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ.

Выздоровели за сутки 27 520 человек, или на 10,6% меньше в сравнении с 13 октября 2022 года. Выявлено 14 736 новых случаев. Умерли за сутки 99 человек.