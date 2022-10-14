В Тобольске ищут 11-летнюю девочку, которая не ночевала дома. Фото - "[ТТ] Типичный Тобольск! [official page]" в ВК.

В Тобольске ищут 11-летню девочку, которая не ночевала дома. 11-летняя Тамара Скрипач накануне, 13 октября, в восемь часов вечера ушла из своего дома на улице Дальней, и до настоящего времени о ее местонахождении ничего неизвестно.

По данным волонтеров местного поискового отряда «Феникс», на вид Тамаре 12 –13 лет, она среднего телосложения, рост составляет 150 – 160 сантиметров. Волосы темно-русые, длинные, глаза карие.

Она была одета в красное полупальто, черный кардиган и синее платье. С собой был рюкзак.

Всем, кто обладает информацией о пропавшем ребенке, просят сообщить по телефону: + 7-904 888-74-38 или 112.