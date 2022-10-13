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Общество13 октября 2022 13:04

Эксперт похвалил тюменские власти за работу на упреждение

Евгений Значковский

Аналитик консалтинговой компании GSA Юрий Лобунов из Брянской области похвалил тюменские власти за работу на упреждение. Об этом говорят, по его мнению, темпы строительства в регионе.

– Далеко не все регионы справились с бюджетными инвестициями в строительной отрасли. Сложности объективны: подорожание строительных материалов, постпандемийное «наследие» снижения темпов, санкционное давление, лишившее оборудования и некоторых стройматериалов, – отметил колумнист Forbes на онлайн-площадке «Экспертного клуба России».

Он заявил: то, что в Тюменской области на всех объектах, которые возводятся за счет бюджета, нет отставания от графика, – это успех, достойный отдельного упоминания.