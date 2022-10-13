Тоболяк украл у друга телефон, когда тот отвернулся. Фото: архив "КП"

В дежурную часть отдела полиции Тобольска с заявлением о краже сотового телефона за семь тысяч рублей обратился 48-летний мужчина. До этого он распивал алкоголь с другом.

Еще во время застолья заявитель заметил, что его гаджет пропал, но товарищ сказал, что ничего не видел, и они разошлись по домам. Однако полицейские все же выяснили, что именно товарищ украл собственность жителя духовной столицы Сибири. Они задержали 40-летнего рецидивиста и доставили в отдел полиции.

– Мужчина свою вину признал и пояснил, что заметил, как приятель положил телефон на лежавший на земле рюкзак. Когда тот отвлекся, задержанный положил смартфон в карман. На следующий день злоумышленник сдал его в комиссионный магазин и выручил три тысячи рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.