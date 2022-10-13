В Ишиме мать бросила на землю рыдающего грудничка и ушла. Фото: Ольга Крыльцова

В Ишиме суд ограничил в правах женщину, которая бросила своего однолетнего сынишку на землю и ушла. Об этом ходатайствовал отец малыша.

Инцидент произошел в начале июля 2022 года. Тогда о нем стало известно в местном управлении соцзащиты населения. Очевидица рассказала, как горожанка достала плачущего ребенка из коляски, бросила на землю и скрылась. Полицейские нашли «кукушку». Оказалось, что ее раньше штрафовали за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.

– Представитель истца исковые требования поддержала. Ответчик на заседание не явилась. Сейчас она не работает, имеет долги за услуги ЖКХ, которые не может погасить. Малыш находится под предварительной опекой в замещающей семье, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В итоге суд ограничил в родительских правах жительницу Ишима. Кроме того, с нее взыскали алименты на несовершеннолетнего.