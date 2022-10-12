В Тюмени 12 октября 2022 года коронавирусом заболели еще 344 человека, 1 умер. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 12 октября 2022 года увеличилось на 344, 1 умер. Всего с начала пандемии ковид подхватили 244 180 человек.

По состоянию на 12 октября 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 813 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 27,7%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 23 регионах.

Снижение количества госпитализаций произошло в 53 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ. Выздоровели за сутки 30 409 человек, или на 3,5% меньше в сравнении с 11 октября 2022 года. Выявлено 15 640 новых случаев. Умерли за сутки 105 человек.