В Тюмени в парке Пограничников, открытом менее месяца назад, переломали оборудование. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В Тюмени в парке Пограничников, открытом менее месяца назад, переломали оборудование. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

«Не так давно открыли после ремонта парк Пограничников, по ходу на этом все закончилось. Обслуживание и уборка в парке на минимуме, это очень печально», – пишут горожане.

Однако тюменцы утверждают, что во всех бедах виноваты сами люди: «Жалуются, что нет площадок нормальных. Зачем делать, если все, что ни сделает администрация, ломают и относятся по-свински»; «Люди – дикари! Им качели чугунные хоть ставь, все равно сломают!»

Фото - паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Кто бы ни был виноват в этом безобразии, а чинить придется подрядчику – в рамках гарантийных обязательств.

– Подрядчик, производящий работы в парке Пограничников, заказал необходимые детали для ремонта поврежденных малых архитектурных форм. После доставки их отремонтируют. На сегодняшний день парк не сдан и не находится на содержании у Службы заказчика по благоустройству ЦАО, – отметили в пресс-службе городской мэрии.

Что касается переполненных урн, то в соответствии с графиком мусор тут уберут завтра, 13 октября.

Фото - паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

– Территория парка достаточно большая, и сотрудники подрядной организации стараются как можно быстрее привести ее в надлежащее состояние. Убедительно просим тюменцев и гостей города бережно относиться к объектам благоустройства, – попросили в администрации.

Напомним, что на открытии сквера 23 сентября 2022 года мэр города Руслан Кухарук назвал это общественное пространство уникальным объектом. Он появился по инициативе общественной организации ветеранов пограничных войск Тюменской области.

– Здесь проводились патриотические акции, уроки мужества, и с каждым годом появлялись все новые объекты – военная техника, ранее находившаяся на вооружении пограничников. Проект сплотил всех людей, связанных с патриотическим воспитанием, и всех, кто проживает на этой территории, благодаря чему и занял первое место, – отмечал градоначальник.