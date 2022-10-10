Тюменцы могут обжаловать ошибочное решение о мобилизации или записаться добровольцами через «Госуслуги»

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На «Госуслугах» запустили два сервиса по частичной мобилизации. С их помощью тюменцы могут записаться добровольцами для участия в СВО или обжаловать ошибочное решение о мобилизации.

С момента объявления в России частичной мобилизации на портале зафиксировали уже более 70 тысяч запросов на эту тему. Теперь заявку можно оформить, нажав на баннер «Стать добровольцем» или перейдя в этот раздел через цифровой голосовой помощник.

В открывшейся форме будут указаны критерии отбора. Необходимо обратить особое внимание на возраст и опыт службы, а затем заполнить анкету с личными данными (большинство из них подгружаются автоматически). В конце надо выбрать на карте военкомат, в который удобно обратиться, и отправить заявку.

В течение двух дней должно прийти уведомление с датой, временем посещения военкомата и списком необходимых документов.

Что касается ошибочного решения о мобилизации, подать заявление может сам мобилизованный или его родственник. Все заявки поступают в региональные призывные комиссии, статус их отработки отслеживается и контролируется.