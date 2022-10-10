На строительство развязки на Мысу в Тюмени выделят еще более 1 млрд рублей. Фото: Вадим Бегун

На строительство развязки на Мысу (ул. Мельникайте – Дружбы) в Тюмени выделят еще более 1 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Как следует из сведений, опубликованных на официальном портале правовой информации, в 2022 году на продолжение возведения развязки выделят 2 миллиарда 316 миллионов рублей – за счет средств инфраструктурного кредита.

В следующем году на эти цели заложено из областного бюджета 1 миллиард 32 миллиона рублей, в 2024 потратят еще 983 миллиона средств инфраструктурного кредита.