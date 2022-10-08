Жители Тюмени узнали, как ухаживать за волосами осенью и зимой. Фото: Архив "КП"

Жители Тюмени узнали, как ухаживать за волосами осенью и зимой. Любые изменения в погоде влияют на волосы, отмечает эксперт, – летом выгорают, а зимой влага, которая есть в структуре волос, замерзает.

– Зимой надо использовать несмываемые масла для волос, которые будут придавать эластичность волосам, а еще липидные маски с жирными аминокислотами. Они тоже будут заполнять текстуру волоса, делать их гибкими, – советует стилист-колорист Андрей Бугаев.

А вот его коллега Светлана Созинова рекомендует использовать шампуни ежедневного применения или же увлажняющие линейки.

– Если вы принимаете душ каждый день, наносите шампунь один раз, если с периодичностью – то дважды. Бальзам для волос нужен питательный, поскольку зимой волосам необходима поддержка, – рассказала Созинова изданию «Тюменской области сегодня».