Страусы ждут вкусняшек от тюменцев. Фото: c cайта 2ГИС

Страусы ждут вкусняшек от тюменцев. Местные жители могут привезти им на ферму в селе Чикча излишки урожая.

– Морковь, капуста, тыква, кабачки, картофель и яблоки являются их любимыми лакомствами. Ферма работает со вторника по воскресенье с 10.00 до 17.00 без перерывов, – напомнили сотрудники.

Еще можно привезти еду в тюменский зоопарк. Питомцы обожают груши, подсолнухи, свеклу, кабачки, помидоры и огурцы. Зоопарк обещает и приятный бонус для дарителей – 10% скидки на входной билет. Сдать часть урожая можно ежедневно с 10.00 до 18.00 по адресу: 27-й км Ялуторовского тракта, передает tmn.aif.ru.