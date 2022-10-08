Жителям Тюмени рассказали, как защитить щитовидную железу от заболеваний. Фото: Ольга Крыльцова

Жителям Тюмени рассказали, как защитить щитовидную железу от заболеваний. Делать это можно с помощью йода. На вопросы ответила врач-эндокринолог высшей квалификации Многопрофильного консультативно-диагностического центра Наталья Савина.

– Йод относится к микроэлементам, которые не могут накапливаться в организме. Дефицит йода в питании приводит к развитию заболеваний – эндемический зоб и узловой зоб, гипотиреоз, умственная и физическая отсталость у детей, кретинизм, – поясняет специалист.

Вот список продуктов, которые содержат йод: морская капуста, кальмар, минтай, треска, фейхоа, камбала, яйцо куриное.

– При хранении и использовании йодированной соли существуют определенные правила для того, чтобы продукт сохранил полезные свойства и благотворно влиял на организм. Хранить ее нужно в банке с плотной крышкой и в недоступном для прямых солнечных лучей месте, – рассказала «Тюменской области сегодня» Наталья Савина.