Жителям Тюмени рассказали, как защитить щитовидную железу от заболеваний.
Фото: Ольга Крыльцова
Жителям Тюмени рассказали, как защитить щитовидную железу от заболеваний. Делать это можно с помощью йода. На вопросы ответила врач-эндокринолог высшей квалификации Многопрофильного консультативно-диагностического центра Наталья Савина.
– Йод относится к микроэлементам, которые не могут накапливаться в организме. Дефицит йода в питании приводит к развитию заболеваний – эндемический зоб и узловой зоб, гипотиреоз, умственная и физическая отсталость у детей, кретинизм, – поясняет специалист.
Вот список продуктов, которые содержат йод: морская капуста, кальмар, минтай, треска, фейхоа, камбала, яйцо куриное.
– При хранении и использовании йодированной соли существуют определенные правила для того, чтобы продукт сохранил полезные свойства и благотворно влиял на организм. Хранить ее нужно в банке с плотной крышкой и в недоступном для прямых солнечных лучей месте, – рассказала «Тюменской области сегодня» Наталья Савина.