В Тюмени объявлен аукцион на застройку улицы Мельникайте. Фото: Архив "КП"

В Тюмени объявлен аукцион на застройку района улиц Мельникайте и Дамбовской. Эта территория подпала под программу КРТ.

Из информации, предоставленной департаментом земельных отношений и градостроительства, этот аукцион проводится на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в вышеуказанном районе. Площадь участка, где в будущем возведут новые дома, равна восьми гектарам.

Начальная цена предмета аукциона – 104 682 рубля. Шаг – 100% начальной цены. Заявки на торги принимаются до 11 ноября.