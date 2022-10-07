Учительница из Тюмени поучаствовала в телешоу «Классная тема» на федеральном канале. Фото: Скриншот с видео

Преподаватель русского языка из тюменской школы № 58 Виктория Локтева поучаствовала в телешоу «Классная тема» на федеральном канале «Россия 1». Ей удалось выйти в полуфинал, но, к сожалению, в число семи финалисток, которые поборются за главный приз – авторское шоу, она не вошла.

– Финалисты определялись по результатам голосования с 23 сентября по 1 октября. Отдать голос могли все пользователи соцсети «ВКонтакте». 232 тысячи человек проголосовали за участников проекта «Классная тема». Учителя представляли семь общеобразовательных предметов: русский язык, математику, географию, историю, физику, биологию и химию, – сообщили авторы проекта.

По словам организаторов, Виктория Локтева приняла участие в съемках урока в Москве в рамках проекта. Посмотреть видеозапись можно по этой ссылке.