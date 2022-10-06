«Не стоит забывать о ценностях жизни» – эксперт о свадьбах мобилизованных в Тюмени мужчин. Фото: скриншот с видео

Член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе отреагировал на новость о том, что на полигоне в Тюмени, где тренируются мобилизованные мужчины, десять пар связали себя узами брака. На площадке «Экспертный клуб России» он отметил, что не стоит забывать о ценностях жизни.

– Создание семьи – это главная цель мужчины и женщины. Пусть ничто не мешает на вашем пути быть счастливыми по всей жизни, – сказал эксперт.

Напомним, что для брачующихся организовали выездную церемонию регистрации с оркестром. Один из тюменцев, Дмитрий, рассказал, что предложение любимой сделал еще до мобилизации: «Планировали подождать, пока Карина закончит вуз, но решили не тянуть».

Всего планируют заключить брак 39 военнослужащих, тренирующихся на полигоне.