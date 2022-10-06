Мэр Тобольска предложил сэкономить на новогоднем украшении города и отказаться от фейерверка. Фото - Максим Афанасьев в ВК.

Мэр Тобольска предложил сэкономить на новогоднем украшении города и отказаться от фейерверка. Вместо традиционного концерта для почетных граждан духовной столицы Сибири он хочет провести благотворительные утренники для детей военнослужащих.

«Сократили всё, от чего можем отказаться не в ущерб детям. Они не должны сейчас лишиться праздника. Убираем фейерверк. Предусмотрим в смете деньги на участие в традиционной городской «Елке желаний» всех ребят, чьи папы сейчас защищают Родину», – сообщил в социальных сетях Максим Афанасьев.

Он также заявил, что власти не намерены в этом году тратить деньги на закупку новой иллюминации, которая бы украсила улицы: в хорошем состоянии все существующие украшения. Афанасьев призвал организации участвовать в конкурсе на лучшее оформление на общественных началах и украсить скверы и парки.

«Предлагаю не отказываться от того, что нас объединяет, сплачивает и делает сильнее: это все наши зимние ледовые корты для массового катания, состязаний, в том числе семейный конкурс по строительству снежных фигур», – отметил глава города.

Местные жители поделились с ним своими соображениями: «Вместо ледового городка можно сделать снежный – раскрасить, меньше по стоимости будет»; «Раньше делали всё своими руками – фонарики, цветные цепочки, снежинки и даже игрушки. Нужно проводить мастер-классы вместе с детьми, можно это организовать на Базарной площади или в Аптекарском саду»; «Предлагаю сплотиться двором и у дома построить небольшую снежную горку, а УК помогли бы шлангом с водой, чтобы ее залить».