Жителю Тюмени не удалось найти случайно выкинутый в мусорку новый айфон. Фото: архив "КП"

Жителю Тюмени не удалось найти случайно выкинутый в мусорку новый айфон. Работники мусоросортировочного завода пытались помочь, но безрезультатно.

Все началось с визита друзей в квартиру горожан. Ребенок товарищей взял поиграть дорогой смартфон и поломал его. Признаваться в содеянном не стал, а просто выкинул гаджет в мусорное ведро. Когда правда вылезла наружу, ведро уже вынесли на мусорку, а контейнеры опорожнила спецтехника.

– Диспетчер постаралась установить мусоровоз и точное время вывоза, однако миниатюрную пропажу в большом объеме мусора найти не удалось, – сообщили в пресс-службе Тюменского экологического объединения.

В компании рассказали, что однажды зимой тюменка случайно выкинула пакет с дубленкой и пуховиком на мусорку. Вот и в тот раз пропажу найти не удалось – звонок поступил на горячую линию ООО «ТЭО» слишком поздно.