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Происшествия5 октября 2022 6:40

В тюменском селе пенсионерка зарезала свою невестку

Уголовное дело скоро передадут в суд
Дмитрий Кошелев
В тюменском селе пенсионерка зарезала свою невестку.

В тюменском селе пенсионерка зарезала свою невестку.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области следователи собрали доказательства причастности 67-летней пенсионерки к убийству своей невестки. Трагедия произошла в конце июля 2022 года в селе Успенка.

Днем в одном из частных домов женщина поссорилась на бытовой почве с сожительницей сына, которая была пьяна. Злоумышленница схватила нож и ударила им в спину потерпевшей.

– От полученного ранения последняя скончалась на месте, – заявили в пресс-службе Следственного управления СК по региону.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «КП» – Тюмень» писала, что Тюменские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летней местной жительницы. Ее обвиняют в убийстве.

Трагедия произошла с 8 на 9 января 2022 года в квартире на улице Газовиков. Обвиняемая находилась там с сожителем. Вместе они распивали алкоголь.