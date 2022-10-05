В тюменском селе пенсионерка зарезала свою невестку. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области следователи собрали доказательства причастности 67-летней пенсионерки к убийству своей невестки. Трагедия произошла в конце июля 2022 года в селе Успенка.

Днем в одном из частных домов женщина поссорилась на бытовой почве с сожительницей сына, которая была пьяна. Злоумышленница схватила нож и ударила им в спину потерпевшей.

– От полученного ранения последняя скончалась на месте, – заявили в пресс-службе Следственного управления СК по региону.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «КП» – Тюмень» писала, что Тюменские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летней местной жительницы. Ее обвиняют в убийстве.

Трагедия произошла с 8 на 9 января 2022 года в квартире на улице Газовиков. Обвиняемая находилась там с сожителем. Вместе они распивали алкоголь.