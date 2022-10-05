В Тюмени 10 мобилизованных мужчин поженились прямо на полигоне. Фото: скриншот с видео

В Тюмени 10 пар поженились прямо на полигоне ТВВИКУ, где в настоящее время они проходят боевое слаживание. Для них организовали выездную церемонию регистрации с оркестром. Всего же связать себя узами брака в ближайшее время намерены 39 военнослужащих.

– Я сделал предложение любимой еще до мобилизации. Раньше думали подождать, пока Карина закончит вуз, но решили не тянуть. Мотивация теперь очень большая, чтобы вернуться: есть ответственность за семью, – рассказал Дмитрий. Его супруга в свою очередь заявила: «Я очень счастлива. Буду ждать и верить».

По словам замначальника ТВВИКУ по военно-политической работе полковник Михаила Багрова, каждому новоиспеченному супругу рассказали о мерах соцподдержки, которые гарантирует государство и региональные органы власти для них и для их близких.

– Установлен диалог с органами социальной сферы: соцзащита, нотариусы, юристы. Приезжают выездные бригады, которые работают с парнями на местах, – отметил он.