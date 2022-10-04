Тюменским подразделениям передали бензопилы и дождевики в зону боевых действий. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Тюменским подразделениям «Тайга», «Тобол» и «Сибирь», находящимся в зоне боевых действий, передали теплую одежду. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в социальных сетях.

– В коробках – демисезонные форма и берцы, шапки, термобелье, дождевики. Теперь все наши подразделения перешли с летнего на осеннее обмундирование, – отметил глава региона.

Также он сообщил, что «Сибирь» получила квадрокоптеры, тепловизоры и 60 раций. По заказу командира отправили 8 бензопил и 5 бензогенераторов.

– Еще в коробках много полезных мелочей: баллистические очки, тактические наушники, наколенники, налокотники, тактические перчатки, новые спальники и многое другое, – добавил Моор.