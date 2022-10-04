Сергей Ломовцев переизбран на пост главы Ишимского района. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Сергей Ломовцев избран на пост главы Ишимского района. Его поздравил с назначением губернатор Тюменской области Александр Моор.

– В этом крупнейшем сельскохозяйственном районе живут около 30 тысяч человек. Через его территорию проходят транспортные пути, связывающие с другими районами области, а также с Уралом, Восточной Сибирью и Северным Казахстаном. В Ишимском районе активно развивается промышленность, реализуются инвестиционные проекты, – отметил Моор.

Губернатор поздравил Сергея Николаевича с переизбранием и пожелал ему успехов в работе.

Напомним, что депутатам предстояло выбрать главу из двух кандидатов: действующего главы Ишимского муниципального района Сергея Ломовцева и главы Гагаринского сельского поселения Ишимского района Олега Гультяева. Также на этом заседании председателем думы вновь избран Николай Фомин.