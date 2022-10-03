В Тюмени оштрафовали водителя авто молодоженов, который пригубил за счастье молодых

В Тюмени оштрафовали водителя молодоженов, который пригубил за счастье молодых. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Около двух часов ночи сегодня, 3 октября, на улице Пермякова в Тюмени полицейские остановили «Рено-Сандеро», которым управлял 30-летний водитель. От него несло алкоголем, но мужчина заявлял, что всего лишь выпил энергетик.

– В машине горожанин вез молодоженов с дачи, где они отмечали второй день свадьбы, на улицу Широтную. Показания алкотестера составили 0,32 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Всё же молодой человек «пригубил» за счастье молодых, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Выяснилось, что ранее нарушитель вовремя не оплатил штраф за нарушение правил дорожного движения. На автомобилиста составили административные материалы за пьяное вождение и неуплату штрафа в определенные законом сроки.

Всего за прошедшие выходные дни и минувшую ночь в Тюменской области сотрудники ГИБДД задержали 66 нетрезвых водителей.