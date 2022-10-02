Тюменские автоинспекторы призывают водителей быть внимательнее на дорогах в межсезонье Фото: Юлия Кучеренко

Тюменские автоинспекторы помогают водителям подготовиться к поездкам в межсезонье. Для этого сотрудники ГИБДД проводят беседы с водителями и пешеходами об опасности движения в межсезонье, когда погода часто меняется, рано темнеет, нередки снегопад и гололед.

ГИБДД рекомендует автомобилистам переходить на зимний стиль вождения: выбирать безопасную дистанцию, сбавлять скорость в случае неблагоприятной погоды, избегать резких маневров на дороге и быть внимательнее к пешеходам. А пешеходам советуют в темное время суток использовать на одежде световозвращающие элементы, которые делают людей заметнее на проезжей части для водителей.

Как сообщают в ведомстве, в октябре ежегодно увеличивается число наездов на пешеходов с трагическими последствиями на загородных дорогах в вечернее и ночное время. Особенно опасны переходы трактов в окрестностях Тюмени, движение по обочинам дорог и неожиданный пересечение проезжей части в местах, где нет пешеходных переходов. Чаще трагедии с пешеходами происходят на Велижанском тракте и федеральной автодороге Екатеринбург-Тюмень.