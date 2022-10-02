Врачам-ортопедам в Тюменской области платят до 300 тысяч рублей в месяц

В Тюменской области для врачей открыто более 450 вакансий Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области для врачей открыто более 450 вакансий. Об этом сообщает областной департамент труда и занятости.

Медицинские работники требуются в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске, сельских территориях. Для специалистов с медобразованием создан специальный раздел на интерактивном сайте ведомства.

Что касается зарплат, рекорд бьют зарплаты врачам-ортопедам – им платят до 300 тысяч рублей в месяц. Для сердечно-сосудистого хирурга предусмотрен доход до 150 тысяч рублей.

А стоматологи в Тобольске смогут получать до 120 тысяч рублей, как и врачи в Голышманово. У хирургов и анестезиологов-реаниматологов в Увате или терапевтов в Тюменском районе зарплата доходит до 110 тысяч. Около 100 тысяч зарабатывает лор в Тюмени и психотерапевт в Исетском районе.

Для среднего медицинского персонала доступно больше 90 вакансий. Самые большие зарплаты предлагают фельдшерам Тюмени – до 130 тысяч рублей. Их коллеги в Уватском районе могут получать до 65 тысяч, в Упоровском – до 60 тысяч, в Ярковском – до 55 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, больше 210 вакансий есть для младшего медицинского персонала. Самую высокую зарплату для медсестры предлагают в Уватском районе. В Тюмени и Ярково медсестры получают до 50 тысяч в месяц, чуть меньше в Тобольске и Нижнетавдинском районе.