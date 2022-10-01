Юные тюменцы могут научиться изготавливать витражные изделия

Фото: сияние стекла от "Steklo-land" - ручная работа, соцсети

Проект «Свет и цвет» Тюменского регионального общественного объединения «Гильдия мастеров» выиграл президентский грант в размере 460 тысяч рублей. Их направят на покупку инвентаря и материалов для создания витражных изделий.

Проект реализуют с апреля по декабрь 2022 года. В его рамках состоится 48 мастер-классов, участниками которого станут более 60 жителей региона от 11 до 14 лет.

- Для учеников Гимназии российской культуры мы проводим мастер-классы, на которых создаем подвесы, зеркала, панно, светильники в витражной технике, включая элементы флоры и фауны тюменского края, - рассказала председатель «Гильдии мастеров» Инна Гайдук.

Также она пояснила, что сначала ребята вырезают детали из стекла, потом их шлифуют, чтобы подогнать к заданному шаблону, оборачивают фольгой и спаивают. Все зависит от сложности и размера изделий. Подвесы на штору 10-15 см дети изготавливают за два занятия. Если элементов много, то времени уходит больше.

Сама Инна занимается изготовлением изделий из стекла с 2016 года. Впервые она попробовала сделать марблс - маленькие стеклянные шарики для аквариума. Затем прошла обучающие курсы в Екатеринбурге и начала развиваться в этом направлении, сообщает «Тюменская линия».