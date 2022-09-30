В Тюмени задержали наркокурьера, организовавшего 11 тайников с синтетикой

Фото: УМВД России по Тюменской области

В Тюмени задержали мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков. Им оказался 27-летний молодой человек.

– Оперативники установили координаты оборудованных тайников, которые злоумышленник ранее разместил в лесополосе. В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли 11 полимерных свертков с веществом светлого цвета, – сообщили пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.

Парень признался, что занимался распространением наркотиков на протяжении полугода. Он покупал крупную партию, фасовал ее на более мелкие и раскладывал на территории города. Во время обыска его квартиры полицейские нашли еще 40 свертков, а также пакет с запрещенным порошком массой около 100 граммов, весы и фасовочные материалы. В пакете и свертках находился наркотик, приготовленный к дальнейшему сбыту. Общая масса изъятых наркотиков составила около 500 граммов.

Теперь мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Сейчас наркокурьер находится под стражей.